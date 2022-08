Mourinho ne ha bisogno: scambio con l’Inter

L’asse tra Roma ed Inter potrebbe riaccendersi ancora una volta dopo le trattative più o meno portate poi a termine delle ultime annate. Occhio allo scambio difesa-centrocampo

L’Inter ha già costruito larga parte della squadra che andrà ad affrontare la stagione ormai alle porte. Al netto di eventuali cessioni di lusso qualcosa potrebbe invece muoversi tra le seconde linee, tra centrocampo e difesa. In particolare i nerazzurri potrebbero andare a caccia di occasioni nell’ultimo mese di mercato, solitamente riservato ad affari a costi inferiori.

Chance interessanti che potrebbero o meno presentarsi lungo il percorso di Marotta e soci. Nello specifico una situazione simile potrebbe partire dalla Roma di Josè Mourinho, che per andare all’assalto di un calciatore di Inzaghi potrebbe anche mettere sul piatto un difensore.

Calciomercato Inter, Kumbulla in uscita dalla Roma e Dimarco idea per Mourinho: lo scambio complicato

Nel caso specifico dei giallorossi, Marash Kumbulla è in uscita dalla Roma, che valuta non a caso l’acquisto di un altro centrale difensivo come l’ivoriano dello United Eric Bailly. Ma Mourinho vorrebbe anche un altro laterale mancino alla luce delle problematiche dell’ultima stagione.

Nello specifico Leonardo Spinazzola è appena tornato dal grave infortunio di un anno fa, ed ha inevitabilmente bisogno di tempo per tornare a brillare come 12 mesi fa, mentre Vina che lo ha sostituito fino all’adattamento di Zalewski non convince affatto. Possibile quindi un nuovo tentativo per Federico Dimarco, assistito da Beppe Riso che con Roma parla già per Frattesi. In questo caso tra nerazzurri e capitolini potrebbe prospettarsi un’ipotesi di scambio Kumbulla-Dimarco che l’Inter comunque rigetterebbe.