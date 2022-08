Vecchi: “Pinamonti è un centravanti completo con qualità tecniche e fisiche”

Inter, il tecnico Stefano Vecchi ha dato la sua opinione sull’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti e sul suo possibile arrivo all’Atalanta

Dopo il buon campionato di Lega Pro/serie C dello scorso anno con la Feralpisalò terminato al 3° posto nel girone ed eliminato solo dal Palermo nella semifinale playoff, il tecnico Stefano Vecchi riproverà anche il prossimo anno a portare la formazione lombarda alla promozione in serie B.

L’Eco di Bergamo, lo ha voluto intervistare in merito alla possibilità che l’Atalanta riesca finalmente ad acquistare dall’Inter l’attaccante Andrea Pinamonti, che il tecnico conosce molto bene avendolo allenato nelle giovanili della squadra nerazzurra.

Queste le sue parole: “A Bergamo troverebbe una piazza stimolante, un club di livello europeo per un ulteriore step di crescita e un allenatore come Gasperini che sa tirare fuori sempre il meglio dai giocatori. E l’Atalanta si ritroverebbe tra le mani un attaccante di 23 anni che l’anno scorso ha fatto 13 gol in Serie A ed è in rampa di lancio”.

Il tecnico, ha poi voluto entrare nello specifico circa le caratteristiche che il classe ’99 possiede e ha spiegato: “E’ una prima punta che si muove bene. Non è statico. E’ un centravanti completo con qualità tecniche e fisiche. A Empoli ha fatto un salto di qualità sul piano della fiducia. E poi Andrea è un ragazzo d’oro, con doti caratteriali che spiccano. Ha sempre mostrato umiltà, testa sulle spalle, impegno, spirito di sacrificio, grande personalità“.