Inter e Juve: lo scambio che fa saltare il banco

Il Real Madrid manda a rotoli i piani di Juventus e Inter. Possibile beffa in arrivo per i nerazzurri

Dopo essersi rese le vere ed indiscusse regine italiane di questa sessione di calciomercato estiva, sia la Juventus che l’Inter, sono riusciti a piazzare diversi ed importantissimi colpi di mercato.

Diciamo questo perchè, entrambi i club, sono riusciti a portare a termine diversi affari importantissimi; pensiamo quindi a quelli di: Romelu Lukaku, Paul Pogba ed Angel Di Maria (su tutti). Nonostante questo però, ad entrambe le due società manca ancora qualcosa là in mezzo; ed è proprio per questo che, ambedue le dirigenze sono già a lavoro per far si che la propria rosa venga puntellata il prima possibile. Infine, dopo essere arrivati a questo punto, a poter seriamente complicare i piani di entrambe le squadre, potrebbe essere proprio il Real Madrid con l’acquisto di Raul De Tomas.

Calciomercato Inter, il Real Madrid fa sul serio per De Tomas: sia i nerazzurri che la Juventus rischiano la beffa

Stando infatti a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid, avrebbe individuato nella persona di Raul De Tomas la perfetta alternativa a Karim Benzema. Da qui, il piano dei ‘Blancos’, non è altro che quello di portarlo a Madrid attraverso una contropartita tecnica – a scelta – tra: Alvaro Odriozola, Antonio Blanco e Sergio Arribas (più soldi chiaramente). Nel caso in cui, questa ipotesi dovesse quindi – sul serio – prendere il sopravvento, i primi ad essere beffati, sarebbero non soltanto i bianconeri – i quali restano con lo sguardo vigile sull’attuale centravanti dell’Espanyol – ma anche l’Inter, in quanto, uno dei profili che i nerazzurri tengono maggiormente d’occhio per l’eventuale post Dumfries, è proprio quello dell’esterno spagnolo.