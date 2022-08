Caos Inter: rescissione in arrivo e nuova ipotesi al vaglio

Bufera Inter. I nerazzurri si trovano ora come ora di fronte ad un bivio e provano a mettere fine a tutta questa situazione

Dopo aver avvertito segnali pressochè incoraggianti a proposito della vicenda riguardante il rinnovo di contratto con la Nike, quelli al quale si proietta ad andare momentaneamente incontro l’Inter, sono indubbiamente giorni tutt’altro che semplici da affrontare.

Non a caso, dopo aver raggiunto – durante la scorsa settimana – l’accordo per il prolungamento di contratto con la Nike – il quale necessita soltanto di essere ufficializzato – l’intera dirigenza dell’Inter, continua ora a muoversi e a prendere di mano la situazione – non soltanto su ciò che accade in campo – ma anche e soprattutto in merito a quello che circola attualmente con le proprie partnership. Proprio per questo, è doveroso dire che, in questi ultimi tempi, le cose tra i nerazzurri e la DigitalBits non stanno andando nel migliore dei modi e a testimoniarlo ulteriormente, sono stati proprio i pagamenti sul quale la ‘Beneamata’ non ha potuto fare – ad ora – affidamento.

Inter: la Digitalbits continua a ‘defilarsi’: spunta fuori l’ipotesi della rescissione unilaterale

In casa Inter – durante questi ultimi giorni – continua ancora a tenere banco la questione DigitalBits. Stando infatti a quanto riportato in mattinata da ‘Il Corriere dello Sport’, tutto si può dire; tranne che – ad ora – le due parti siano vicine a trovare una soluzione. Nel mentre dunque, fin quando l’importante azienda di criptovalute continuerà a non rispettare il proprio accordo coi nerazzurri, gli stessi attuali vice campioni d’Italia, potrebbero finire col cercare una nuova sponsorizzazione e così facendo arriverebbero quindi a rescindere il proprio contratto unilaterale.