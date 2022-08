Intesa raggiunta col Sassuolo: serve soltanto l’ok del giocatore

Il giocatore viaggia dritto verso una nuova destinazione, al punto che Inter e Sassuolo hanno già raggiunto un accordo

Dopo aver anticipatamente ceduto Gianluca Scamacca al West Ham, il Sassuolo, ha bisogno ora di apportare alcune modifiche al proprio parco attaccanti e pertanto starebbe pensando all’innesto di un assoluto centravanti di valore dell’Inter.

Da qui poi, come se tutto questo non bastasse, gli stessi neroverdi, potrebbero – addirittura – arrivare a perdere anche Giacomo Raspadori durante questa sessione di calciomercato. Diversi gli osservati speciali sino a questo punto, ma ad ora – nonostante ci sia prepotentemente anche l’Atalanta sul giocatore – il Sassuolo non ha alcun dubbio e così facendo insomma, ha quindi messo Andrea Pinamonti in cima alla lista delle proprie preferenze.

Calciomercato Inter, il Sassuolo continua a fare sul serio per Pinamonti: c’è anche l’Atalanta su di lui

Stando infatti a quanto appreso recentemente da ‘Calciomercato.it‘ durante queste ultime ore, l’Inter ed il Sassuolo avrebbero raggiunto un’intesa di massima per Andrea Pinamonti. Grazie però ai suoi 13 gol e 2 assist, il centravanti classe ’99, è così riuscito ad attirare anche la concorrenza stessa dell’Atalanta (la qualche ha anche lei un accordo verbale col giocatore). Al momento però, è inoltre doveroso dire che i bergamaschi non sono disposti a spingersi al di sopra dei 15 milioni di euro. Da qui poi, preso atto di ciò, l’intera dirigenza nerazzurra non ci sta e chiede – dal canto proprio – un’offerta che si aggiri come minimo intorno ai 20 milioni di euro (con tanto di inserimento di diritto di re-compra tra l’altro).