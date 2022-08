DIRETTA Amichevole Inter-Villarreal | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Villarreal di Emery in amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Villarreal a Pescara in una gara valida per entrambe come ultima amichevole precampionato, a una settimana esatta dalla prima giornata di Serie A che vedrà Handanovic e compagni impegnati in trasferta sul campo del neopromosso Lecce.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi di Brozovic acciaccato, vogliono fare le prove generali in vista dell’esordio in campionato e battere una big del calcio europeo dopo i pareggi in rimonta contro Monaco e Lione, la vittoria con il Lugano e la sconfitta contro il Lens. Dall’altro il ‘Sottomarino Giallo’ di Unai Emery, semifinalista della scorsa edizione della Champions League, vuole mantenere l’imbattibilità nella sua preseason caratterizzata dai successi su Psv Eindhoven, Borussia Dortmund, Reims, Southampton e Levante ed i pareggi contro Sporting CP e Fulham. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Adriatico in tempo reale.