Brozovic ko: salta il Villarreal ed è in dubbio per Lecce

Brozovic verrà preservato dalla sfida di stasera contro il Villarreal, l’ultima prima dell’inizio del campionato fissato a sabato prossimo in casa del Lecce

Scatta l’allarme Brozovic. Ieri il croato ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio e per questo Inzaghi e lo staff medico non lo rischieranno stasera contro il Villarreall, in quella che sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione.

Dall’Inter filtra positività e serenità circa le condizioni del croato, ma il polpaccio è una zona molto delicata e simile problema ha già costretto il regista nerazzurro a mancare in qualche partita della scorsa stagione. Dunque ad oggi non si può dire con assoluta certezza che il classe ’92 sarà sicuramente a disposizione di Inzaghi per l’esordio in campionato di sabato prossimo in casa della neopromossa Lecce. Intanto stasera contro il Villarreal toccherà ad Asllani rimpiazzare Brozovic in cabina di regia. Gli altri assenti saranno Pinamonti, Sanchez, Agoume e Salcedo, tutti per motivi di mercato.