Un centrocampista per Inzaghi: scambio last-minute col Napoli

L’Inter è entrata nella fase finale della sessione estiva di calciomercato. Occhio ai possibili colpi last minute e all’idea dell’ultimo mese. Asse col Napoli

Il calciomercato estivo nell’ultimo mese diventa spesso e volentieri imprevedibile, tra calciatori in cerca di nuova sistemazioni e possibili movimenti last minute con tanti di intermediari ed agenti a muovere le fila per cambiare le carte in tavola. Lo sa bene l’Inter che nel finale della scorsa sessione estiva di un anno fa fece arrivare alla corte di Inzaghi Joaquin Correa dalla Lazio, per incrementare il potenziale offensivo dopo l’addio di Lukaku.

L’argentino non ha vissuto una stagione positiva tra esclusioni, infortuni ed un rendimento ampiamente al di sotto dell’investimento fatto. L’ex laziale ha chiuso con appena 6 gol e un assist in Serie A, risultando una delusione della scorsa annata.

Calciomercato Inter, un centrocampista per Inzaghi: scambio last minute per Anguissa

Correa valuta una partenza vista l’intoccabile coppia Lautaro-Lukaku e il Mondiale all’orizzonte. L’Inter ha peraltro l’attacco folto e l’argentino non convince al 100%. Il mese scorso fu accostato al Napoli timidamente e per un 4-2-3-1 come quello di Spalletti potrebbe sposarsi bene alle spalle di Osimhen soprattutto qualora Raspadori diventasse troppo complesso causa concorrenza Juve.

Con il possibile intervento di intermediari ed agenti, al netto del fatto che l’Inter vorrebbe solo cash, in una eventuale trattativa last minute potrebbe finire il cartellino di Frank Anguissa che darebbe quel boost di forza fisica e dinamismo che tatticamente gli consentirebbe di giocare al fianco di chiunque nella mediana di Inzaghi. Il Napoli dal canto suo lo ha riscattato questa estate e non ha intenzione di smantellare ancora dopo le tante cessioni di questo periodo. Anguissa per gli azzurri risulta dunque incedibile.