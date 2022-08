A Conte piace da tempo: Paratici offre soldi e scambio all’Inter

Antonio Conte potrebbe tornare alla carica riallacciando il legame con l’Inter. Un calciatore di Inzaghi potrebbe far gola al tecnico salentino: suggestione di scambio

Antonio Conte e l’Inter hanno interrotto bruscamente il rapporto poco più di un anno fa prendendo strade differenti. I nerazzurri si sono affidati all’ottimo Simone Inzaghi capace comunque di vincere Coppa Italia e Supercoppa e di migliorare il percorso Champions, mentre il tecnico salentino ha accolto a stagione in corso la chiamata del Tottenham che ha portato fino ad una complessa qualificazione Champions.

Obiettivo raggiunto quindi per Conte in una situazione comunque complicata vista anche la concorrenza spietata di club di primo livello come Manchester United e Arsenal messi entrambi alle spalle. Ora l’allenatore pugliese ha la possibilità di lavorare sin dalla fase di preparazione estiva alla guida degli Spurs che sta modellando sotto i suoi dettami sia in campo che col mercato.

Calciomercato Inter, Conte ci prova per Calhanoglu: suggestione Spurs con lo scambio

Proprio in ottica calciomercato Conte e l’Inter potrebbero riallacciare il rapporto. L’allenatore salentino ha infatti bisogno di un centrocampista offensivo di qualità che possa innalzare la cifra tecnica. Nel caso specifico una possibile idea del Tottenham potrebbe anche essere Hakan Calhanoglu, arrivato un anno fa a parametro zero dal Milan, ed autore di una grande stagione soprattutto dal punto di vista realizzativo e in termini di assist, come mai fatto prima d’ora in Italia.

Il centrocampista turco a Conte piace da tempo e Paratici potrebbe offrire all’Inter 10 milioni di euro cash più il cartellino del fantasista in uscita, Giovani Lo Celso, che piace anche al Napoli. I nerazzurri però sarebbero pronti a rifiutare.