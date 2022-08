Zhang vicino alla squadra: alla Pinetina per l’allenamento

Zhang fa meta in quel di Appiano e ‘abbraccia’ l’Inter. Anche lui presente alla seduta d’allenamento di oggi

Reduce dall’aver ormai affrontato un lungo ritiro pre-campionato, l’Inter di Simone Inzaghi, dopo essere arrivata a questo punto, non fa altro che mettere nel mirino la prima giornata di Serie A in programma contro il Lecce.

Difatti, dopo essersela vista – lo scorso sabato – in quel di Pescara contro il Villareal – in un match che ha tra l’altro permesso agli spagnoli di imporsi per 4-2 sui nerazzurri – gli attuali vice campioni d’Italia, pensano ora a come poter arrivare al meglio in vista del prossimo impegno di sabato sera ed è per questo che, il tecnico Simone Inzaghi, spera di riuscire a raccogliere ulteriori segnali incoraggianti durante questo inizio di settimana. Nel frattempo però, ad aver affiancato ulteriormente l’intera rosa dell’Inter durante la giornata di oggi – oltre ai soliti Marotta e Ausilio – ci ha pensato anche il presidente Steven Zhang.

Verso Lecce-Inter: anche Zhang presente alla ripresa degli allenamenti

Non a caso, il presidente nerazzurro Steven Zhang – dopo aver tenuto a mente quella che sarà la data dell’esordio in campionato dei suoi – ha deciso di dare ulteriore supporto all’intero ambiente e così facendo, ha dunque raggiunto il resto della squadra ad Appiano Gentile; in modo tale da poter assistere da vicino alla seduta d’allenamento odierna. Tutto questo; per lanciare un segnale in vista della prima giornata di Serie A Tim (in programma contro il Lecce al ‘Via del Mare’).