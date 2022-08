Dubbio Gagliardini, sostituto ‘goleador’

Gagliardini potrebbe presto dire addio all’Inter ed ecco che i nerazzurri si guardano attorno e pensano già al suo eventuale sostituto

Reduce dall’aver ormai piazzato alcune cessioni – seppur via prestito – l’Inter di Simone Inzaghi, pensa a come poter diventare ancor più competitiva ed è proprio per questo che gli stessi nerazzurri, gettano l’occhio in avanti e si guardano attorno.

Difatti, dopo aver indirizzato i propri esuberi verso altre destinazioni – e qui non possiamo far altro che riferirci ai prestiti di Radu, Lazaro e così via – Marotta e soci, restano costantemente ‘sull’attenti’; in modo tale da poter continuare ad osservare tutte quelle che sono le altre opportunità che incorrono sul mercato. Proprio per questo, tra tutti quelli che potrebbero dire eventualmente addio, c’è anche il nome di Roberto Gagliardini e da qui infine, è anche doveroso dire che l’Inter potrebbe aver già anticipatamente pensato al proprio sostituto.

Calciomercato Inter, Gagliardini di fronte ad un bivio: ecco che (ri)spunta fuori l’ipotesi Barak

Dopo aver quindi fatto tutta questa serie di premesse, nel caso in cui l’operazione tra Roberto Gagliardini e il Monza dovesse seriamente andare in porto, a quel punto, l’Inter potrebbe anche finire per ‘gettarsi’ su Antonin Barak. Sul giocatore ceco (uno che vede tanto la porta…), c’è da tempo la forte ombra del Napoli e nonostante le due parti siano state assai vicine – e lo restino tutt’ora – i nerazzurri potrebbero anche pensare di arrivare a sfruttare i buoni rapporti che intercorrono con l’Hellas Verona. Proprio per questo, ad ora, la valutazione del classe ’94 resta intorno ai 15-18 milioni di euro.