Cessione Skriniar e Dumfries: ‘mossa’ disperata di Inzaghi

Psg e Chelsea continuano a mettere gli occhi su Skriniar e Dumfries. Ecco il tentativo di Inzaghi

Dopo aver trascorso un’intera estate ad osservare attentamente Milan Skriniar e Denzel Dumfries, Psg e Chelsea continuano ora a restare rispettivamente sulle tracce dei seguenti giocatori ed è per questo, che a voler dire la propria, ci ha pensato proprio Simone Inzaghi.

Difatti, dopo aver visto sfuggirsi Romelu Lukaku e Achraf Hakimi durante la scorsa estate, Simone Inzaghi, potrebbe presto ritrovarsi nuovamente punto e accapo (questa volta con un altro giocatore). Da qui quindi, pur di non arrivare a perdere neppure uno tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries, il tecnico piacentino – dopo una serie di accurate riflessioni – è quindi dovuto uscire allo scoperto; dicendo inevitabilmente la sua. Proprio per questo – visto anche il pressing da parte di Psg e Chelsea – il tecnico piacentino è arrivato a dire direttamente la sua durante un summit tenutosi ieri assieme all’intera dirigenza dell’Inter.

Calciomercato Inter, Inzaghi fa muro: ‘no’ alle cessioni di Skriniar e Dumfries

Stando infatti a quanto riportato anche da ‘Il Corriere dello Sport’, durante un colloquio tenutosi ieri ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi avrebbe infatti chiesto di non privarsi minimamente di alcun big; tutto questo perché il campionato è ormai alle porte e diventa quindi difficile riuscire a sostituire anche solo uno dei due sarebbe. Da qui poi, nonostante il tecnico piacentino abbia uno scarso peso specifico in quanto alle questioni di mercato – e, come noto, l’Inter ha esigenze di fare cassa – resta questa la mossa disperata fatta trapelare da parte dell’ormai ex allenatore della Lazio. Infine, va anche detto però, che né il Psg – per quanto riguarda Skriniar – e né il Chelsea – o lo stesso Manchester United – hanno ad ora affondato il proprio colpo per Dumfries.