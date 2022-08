Onana subito: Handanovic bocciato dai tifosi, Inzaghi ci punta

Il camerunese ha convinto i tifosi più di quanto non abbia fatto Handanovic, c’è l’appello per farlo partire dal primo minuto in campionato

Sebbene non si sia trattato di una fase precampionato idilliaca con dieci reti subite in cinque partite, Inzaghi ha potuto valutare tutte le carte a sua disposizione prima dell’avvio dei giochi di campionato. Con una difesa da ritoccare ancora sul mercato, alcune certezze sono trapelate tra i pali: il nuovo acquisto André Onana ha convinto ed ha convinto forte, persino più del suo compagno di reparto e capitano Samir Handanovic.

Di ciò non se n’è accorto soltanto il tecnico nerazzurro ma soprattutto i tifosi che hanno assistito alle sue recenti prestazioni in amichevole. Parate convincenti, posizionamenti azzeccati e sicurezza. Non a caso è stato scelto anche come testimonial per la campagna pubblicitaria del suo paese, per rappresentare il Camerun ai prossimi Mondiali: Onana è sinonimo di fiducia. Sui social in molti si stanno appellando all’arguzia di Inzaghi per farlo partire da subito titolare in campionato, come dimostrano i tweet a seguire.

Voglio sperare che il titolare sia Onana

Seconda miglior difesa l’anno scorso è vero, ma ad oggi hai un De Vrij in scadenza e sempre più in fase calante, uno Skriniar che al 9 di agosto hai il dubbio se giocherà al PSG oppure all’Inter ma dopo averlo preso in giro per 2 mesi⤵️ — Onoly carro di Milenkovic (@OnolyH) August 9, 2022

Onana cosa vuoi che ti dica? Può essere più forte pure di Ter Stegen ma per il mister è il panchinaro di Handa, l’unico titolare non all’altezza. Comunque ripeto ancora una volta la situazione inter è preoccupante, aldilà delle toppe che ha messo marotta quest estate. — Francesco (@interismo2010) August 8, 2022

Prometto che divento un suninger di ferro se la prima di campionato la gioca Onana, sono disposto a tutto, SimoInza grande allenatore di personalità e di concetti guardami negli occhi, basta col libero che può usare le mani, serve un portiere, è la nostra priorità assoluta @inter — G (@giovaeffe) August 8, 2022

Onana il prescelto, Handanovic ruota di scorta

Per i più non ci sono dubbi. Onana deve essere il primo portiere dell’Inter, con Handanovic a farne le veci in Coppa Italia o tutte le altre occasioni in cui il camerunese non fosse a disposizione di Inzaghi.