Lukaku parla da leader: “All’Inter non si gioca per obiettivi individuali”

Parla Romelu Lukaku a tre giorni dalla sfida col Lecce che per l’Inter sancirà il debutto stagionale in Serie A

“Gli attaccanti della Serie A sono tutti forti, però onestamente non mi importa della classifica marcatori”. Lo ha detto Romelu Lukaku a quattro giorni dal debutto stagionale in campionato in casa del Lecce nell’intervista a ‘Dazn’ che andrà in onda integralmente nella giornata di domani.

“Io penso solo allo Scudetto, questa è la cosa più importante – ha aggiunto il centravanti belga, tornato all’Inter dopo nemmeno un anno dal suo trasferimento al Chelsea – Sicuramente è meglio se i gol arrivano, ma all’Inter si gioca per la vittoria del campionato non per gli obiettivi individuali“.