Sorpresa Casadei: ecco cosa succede

Non solo Chelsea. Un altro club europeo mette gli occhi su Casadei. La situazione

Reduce dall’aver disputato una super stagione nel campionato Primavera, Cesare Casadei, è da lì riuscito a mettersi inevitabilmente in evidenza con la formazione nerazzurra grazie alle sue enormi ed evidenti qualità.

Non è un caso infatti che, il giovane talento classe ’03, sia riuscito a totalizzare addirittura 17 reti e ben 5 assist durante la passata stagione. Proprio per questo, nonostante il calciatore – ad ora – non abbia raccolto neanche una singola presenza in Serie A, su di lui continua ad esserci la costante ombra – non soltanto da parte del Torino – ma anche e soprattutto del Chelsea. E, seppur i ‘Blues’, siano stati i primi a pensare di poter compiere un importante investimento da 23 milioni di euro nei confronti dell’Inter – e di Cesare Casadei in primis – resta da dover dire che – una volta arrivati a questo punto – Thomas Tuchel e i suoi potrebbero anche non essere i soli.

Calciomercato Inter, il Nizza mette nel mirino Casadei: ecco come stanno ora le cose

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘SkySport’ durante queste ultime ore, anche il Nizza potrebbe presto arrivare ad insediarsi nella corsa al giovane talento della cantera nerazzurra Cesare Casadei. Da qui poi, seppur infatti Marotta e i suoi non intendano – al momento – arrivare a cedere il giocatore – ed eventualmente arrivare poi a garantirsi il diritto di ricompra – resta da dover dire inoltre che – sempre stando a quanto riportato dall’importante testata sportiva – dopo aver preso appunto atto di tutto ciò, Lucien Favre e l’intera dirigenza francese, potrebbero arrivare a mettere sul tavolo dell’Inter un’offerta superiore a quella presentata dal Chelsea. Attesi nuovi sviluppi.