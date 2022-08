Prima giornata Serie A: l’arbitro di Lecce-Inter

Designato l’arbitro di Lecce-Inter, gara valida per la 1′ giornata di Serie A

Nella giornata di oggi sono state rese note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Lecce-Inter, gara valevole per la prima giornata di campionato.

Per Lecce–Inter è stato scelto Alessandro Prontera come giudice di gara. A lui il compito di dirigere quella che sarà la prima sfida di campionato per entrambe le squadre. Da un lato troviamo l’Inter di Simone Inzaghi, mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Marco Baroni; reduce dall’aver conquistato questa promozione diretta in Serie A durante la passata stagione. Da qui, è anche lecito dire che – visto anche quanto accaduto durante la passata stagione – sarà fondamentale partire bene sin dall’inizio per i nerazzurri.

Lecce-Inter, arbitra Prontera: i precedenti coi nerazzurri

Fischietto tutto leccese per l’occasione. A dirigere il match sarà proprio Alessandro Prontera. L’arbitro della sezione di Bologna ha già condotto in passato una gara dei nerazzurri e il suo bilancio – ad ora – è più che favorevole. Secondo gettone dunque per il direttore di gara che ha già condotto lo scorso 1 maggio 2021 Crotone-Inter; match che consentì alla ‘Beneamata’ di mettere le mani sullo scudetto per via del pareggio andato in scena il giorno dopo tra Sassuolo e Atalanta. A coadiuvarlo ci saranno Mondin e Rossi. Quarto uomo designato Mercenaro e al VAR ci sarà direttamente la coppia Banti–Paganessi.