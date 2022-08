Agoume torna in Francia: scelto il nuovo club

Inter, Agoume sta per tornare nuovamente in Francia dopo la sua avventura al Brest ora c’è il Lorient

Il Corriere dello Sport, ha voluto aggiornare ulteriormente sul mercato in uscita in casa nerazzurra, per quanto riguarda i calciatori della squadra di Simone Inzaghi che erano in bilico tra la permanenza e la possibilità di andare a giocare in un’altra società

Innanzitutto il centrocampista Lucien Agoume, dopo la sua buona stagione in Ligue 1 al Brest, con 27 presenze nel campionato scorso, sembra possa tornare ancora in Francia. Il giovane calciatore ha avuto alcune richieste dai club transalpini, tra cui Troyes e Stade de Reims, ma sembrerebbe aver optato per il Lorient.

Probabilmente per la prossima settimana il calciatore potrebbe già presentarsi alla sua nuova squadra, per un’altra avventura nel campionato del suo paese d’origine e naturalmente per accumulare ancora maggiore esperienza e finalmente poter indossare la maglia con i colori del cielo e della notte.

Un altro elemento della rosa nerazzurra, che nello scorso campionato non è stato quasi per nulla utilizzato, è l’attaccante Salcedo arrivato a gennaio e che si sta apprestando a lasciare l‘Inter probabile destinazione il centro Europa. Il calciatore sta valutando di accasarsi allo Standard Liegi, squadra che nello scorso campionato è arrivata 14° nella Pro League. La decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.