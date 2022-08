Addio Inter, firma e annuncio ufficiale oggi

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la conclusione della trattativa per la firma del difensore, con l’annuncio che avverrà nel pomeriggio di oggi

A Inzaghi non è stato ancora consegnata la riserva di de Vrij, ovvero il sostituto di Ranocchia lasciato andare via a costo zero. Ieri vi abbiamo rifatto il nome di Acerbi, che l’Inter valuta come ‘occasione’ last-minute quasi a zero visto che la Lazio è disposta a lasciarlo partire in prestito.

Il piano ‘originario’ dell’Inter per quanto riguarda la difesa prevedeva il ‘sacrificio’ di Skriniar con l’ingresso in qualità di erede di Bremer, come tutti sanno poi finito alla Juventus. In aggiunta al brasiliano, la società di viale della Liberazione aveva intenzione di acquistare una alternativa valida al terzetto difensivo titolare. Il prescelto era Milenkovic, col quale Ausilio e soci raggiunsero anche un accordo. Poi il piano è miseramente saltato, Bremer si è vestito di bianconero e Skriniar è rimasto (almeno finora) a Milano visto che il PSG non ha rilanciato. Di conseguenza la pista che conduceva al difensore viola è stata abbandonata.

Calciomercato Inter, Milenkovic rinnova con la Fiorentina: oggi l’annuncio ufficiale

Sedotto e abbandonato pure dalla Juventus, alla fine Milenkovic si è deciso ad accettare la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023 formulatagli dalla Fiorentina. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il serbo classe ’97 firmerà il prolungamento fino al 2027 con aumento dello stipendio a quota 3 milioni di euro netti a stagione. Oggi alle 16 l’ex Partizan terrà una conferenza stampa in cui annuncerà ufficialmente la nuova intesa con il club di Commisso motivando la sua decisione di rimanere a Firenze.