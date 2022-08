Blitz improvviso, arriva la svolta per Skriniar

Psg di fronte ad un bivio. Ecco la mossa da parte dei francesi. Nel frattempo l’Inter osserva attentamente

Nonostante se ne parli da tempo di questa cosa, al momento, il Psg non è ancora riuscito a chiudere per Milan Skriniar ed è proprio per questo che incominciano a prendere forma nuove ipotesi.

Difatti, dopo aver chiuso per nuovi ed importanti colpi di mercato come quelli di: Mukiele, Vitinha e Renato Sanches, il Psg continua a ‘gettare l’occhio’ su altri ed importanti giocatori. Tra questi, c’è anche Milan Skriniar, reduce dall’aver trascorso la sua quinta stagione consecutiva in nerazzurro (nella quale ha anche totalizzato ben 4 gol tra l’altro). Difatti – dopo aver preso atto di quella che è la loro attuale situazione economica – l’intera dirigenza dell’Inter era – ed è tutt’ora – finita col mettere in vendita alcuni pezzi pregiati sul mercato (vedasi anche il caso Dumfries). Proprio per questo – nonostante i parigini restino ancora sulle tracce del centrale slovacco – resta da dover sottolineare il fatto che potrebbe arrivare una vera e propria svolta.

Calciomercato Inter, il Psg mette Simakan nel mirino: la situazione

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘L’Equipe’ durante queste ultime ore, il Psg, sarebbe finito sulle tracce di Mohamed Simakan. Il centrale francese è infatti reduce dalla sua prima stagione trascorsa con indosso la maglia del Lipsia – con la quale ha totalizzato ben 41 presenze e addirittura 1 gol e 1 assist – e così facendo è appunto finito nel mirino dei parigini. In questo modo, nel caso in cui tutto questo dovesse andare ‘in porto’, Galtier e i suoi arriverebbero a ‘mollare’ di fatto Milan Skriniar. In passato – tra l’altro – il classe ’00 era stato inseguito anche dal Milan ma, ora come ora – e sempre stando a quanto riportato dal quotidiano francese – sembra essere molto vicino al Psg.