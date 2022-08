Non solo Brozovic: ansia Inzaghi per Lecce-Inter

Brozovic resta ancora alle prese con un fastidio ma non è il solo. Ecco cosa filtra in casa Inter in vista del match contro il Lecce

Dopo aver affrontato quest’ultimo allenamento congiunto nella giornata di ieri, l’Inter di Simone Inzaghi, ora, non fa altro che pensare all’esordio stagionale in campionato; in programma il prossimo sabato contro il Lecce.

Nel frattempo però, seppur i nerazzurri ne siano usciti vittoriosi per 11-0 dal test amichevole contro il Sant’Angelo, per il tecnico piacentino, è comunque tempo di iniziare a ‘tirare le somme’. Diciamo questo perché, nonostante Simone Inzaghi abbia raccolto segnali incoraggianti durante queste ultime ‘sgambate’, è lo stesso ex tecnico laziale che deve far fronte – in primis – a qualche ‘nota dolente’. Non possiamo far altro che riferirci quindi all’affaticamento al polpaccio al quale è andato incontro Marcelo Brozovic durante la passata settimana in allenamento. Ma non è finita qui, in quanto, il croato pare non essere il solo.

Inter, si fermano anche D’Ambrosio e de Vrij: le ultime in vista del Lecce

Nella gara amichevole disputatasi ieri ad Appiano, Simone Inzaghi ha dovuto necessariamente rinunciare a Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio – oltre che a Brozovic – in quanto entrambi sono rimasti alle prese con qualche acciacco già dalla giornata di martedì. Da qui poi, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, per il primo si tratta di un pestone, mentre, quello che preoccupa maggiormente, è l’affaticamento muscolare rimediato dall’ex Torino in questi ultimi giorni. Nonostante questo quindi, pare – ad ora – scontata la presenza di de Vrij dal 1′ contro il Lecce; a differenza di D’Ambrosio – che resta al momento in dubbio – e Brozovic che salvo clamorosi colpi di scena non prenderà parte alla prima di campionato.