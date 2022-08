Inzaghi: “A Lecce un solo assente”. Poi annuncio di mercato

Le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Lecce valevole per la prima giornata di Serie A

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. L’Inter debutta domani sera al ‘Via del Mare’ contro il Lecce, tornato in massima serie dopo due anni di purgatorio in B. Alla vigilia parla in conferenza stampa, a partire delle ore 15, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI

PRECAMPIONATO – “Abbiamo svolto un buon lavoro durante questo precampionato. Tante sono state le partite, di cui alcune molto impegnative. L’obiettivo era quello di misurarci con squadre più avanti a noi sul piano della condizione fisica. C’è tanta voglia per questo esordio”.

BROZOVIC – “Marcelo si è allenato regolarmente e domani sarà dunque della partita. Ad eccezione di D’Ambrosio, domani ci saranno tutti”.

MERCATO – “Al momento, ci manca un solo centrale di difesa e la società sta appunto lavorando per questo. Per il resto, la squadra è quella che assieme al resto della dirigenza abbiamo già concordato”.

LUKAKU – “Romelu sta lavorando bene, così come gli altre tre attaccanti. Al momento, proprio perché è stato fuori un anno, sta cercando di integrarsi nel migliore dei modi con tutto il resto dei suoi compagni. Chiaro che non è nuovo nell’Inter, ma al momento posso dire di essere soddisfatto sia di lui che di: Lautaro, Dzeko e Correa“.

SU SANCHEZ E PINAMONTI – “Fino a qualche giorno fa avevamo anche loro due in rosa, ma da lì abbiamo dovuto poi fare delle scelte e abbiamo deciso di puntare sui restanti quattro attaccanti che in questo momento mi danno più garanzie di tutti”.

HANDANOVIC E ONANA – “Conosciamo tutti il valore di Samir. Onana invece è un ragazzo molto sveglio e che tra l’altro sta facendo molto bene durante questa preparazione”.

LECCE – “Il mio focus è su di loro. Domani ricomincia un campionato molto difficile ed è anche altrettanto chiaro che troveremo una neopromossa con tanto di pubblico ed entusiasmo diverso. Dovremo fare una partita da Inter“.

FORMAZIONE – “Durante questo periodo hanno lavorato tutti molto bene e devo dire che sono soddisfatto. Ho qualche dubbio che scioglierò soltanto nella giornata di domani. A parte il ruolo di centrale di difesa dove ho soltanto de Vrij, posso dire che ho alternative molto valide e tutti mi stanno mettendo in difficoltà in questo”.

RITIRO – “In quest’ultima settimana, i carichi sono diminuiti proprio perché abbiamo svolto una preparazione che ci avrebbe permesso di arrivare bene alla gara di domani”.

SU D’AMBROSIO E DARMIAN – “Entrambi sono due giocatori che farebbero la fortuna di ogni allenatore. Dico questo perché in qualsiasi ruolo io li metta, riescono sempre a dare il loro contributo. Lo scorso anno, quando è mancato de Vrij, si è trovato lo stesso D’Ambrosio a ricoprire più volte il suo ruolo. Poi, nel caso in cui Stefan non dovesse esserci, credo che sarà Skriniar a giocare al centro della difesa. Per il resto, il sostituto arriverà”.