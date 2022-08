Tonali spavaldo: “Inter e Juve davanti a noi? Le cose che dicono non ci interessano”

Inter, Sandro Tonali nonostante i pronostici che vedono Juve e Inter davanti al Milan sembra non preoccuparsene

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali, è molto sicuro di se e della sua squadra e nonostante Juventus, Inter e Roma vengano poste davanti nel teorico schieramento di partenza di questo campionato 2022/23, il calciatore non sembra minimamente esserne preoccupato o turbato, ma anzi è pronto per stupire di nuovo insieme ai suoi compagni di squadra.

Intervistato dal settimanale del Corriere della Sera ‘Sette’ ha dichiarato: “In tanti mettono Inter e Juve davanti a noi? Siamo soli con i nostri tifosi. Le cose che dicono, com’è stato per tutto l’anno scorso, non ci interessano. Non possiamo cambiare i pensieri della gente, certo ci fa riflettere, ma, con tutto l’affetto, non ci interessa“.

La squadra rossonera sotto la guida di Stefano Pioli, sia due anni fa che nello scorso campionato è andata ben oltre le sue possibilità, dimostrando che quando un gruppo è coeso e unito si possono ottenere obiettivi impensabili. Certo poi devi anche saper sfruttare gli errori dei tuoi diretti concorrenti, che di punti ne hanno buttati parecchi per strada, a partire dai due derby di campionato.