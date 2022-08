Il Chelsea punta alla ‘doppietta’: 125 milioni per l’Inter

Il Chelsea non molla e resta sulle tracce di ben due nerazzurri. Il punto della situazione in casa Inter

Dopo aver avviato precedentemente i colloqui per Romelu Lukaku – sia nella passata stagione che in quella ricorrente – Inter e Chelsea si ritrovano ancora una volta a colloquio per poter discutere in merito a qualche trattativa.

Non a caso, nel bel mezzo di questa sessione di calciomercato estiva, i ‘Blues’ hanno chiesto ulteriori informazioni non soltanto in merito a Denzel Dumfries, ma anche a proposito di Cesare Casadei. Il giovane classe ’03, negli ultimi tempi, è diventato oggetto di desiderio di numerosi club europei – tra cui anche il Nizza – ed è proprio per questo che il Chelsea intende provare a chiudere quanto prima per il baby talento nerazzurro. Nonostante questo, seppur Simone Inzaghi abbia già fatto presente che non ci sarà più alcuna cessione, l’Inter, entro giugno 2023, sarà comunque necessariamente obbligata a cedere un proprio big ed è per questo che gli stessi attuali vice campioni d’Italia incominciano già a guardarsi le spalle.

Calciomercato Inter, il Chelsea tenta il triplo colpo: la situazione

il Chelsea di Tuchel potrebbe presto tornare all’assalto di Dumfries e Cesare Casadei, con un esborso economico di circa 55 milioni di euro. Attesi nuovi ed ulteriori sviluppi.