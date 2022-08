Il Milan batte anche l’Inter: ‘prenotato’ per gennaio

Il Milan prova a mettere la freccia sull’Inter. Ecco l’osservato speciale in vista di gennaio

Reduci dall’essersi recentemente laureati i nuovi campioni d’Italia ed aver svolto una discreta campagna acquisti, il Milan di Stefano Pioli, guarda già al futuro e pensa come rendere ancor più competitiva la propria rosa.

Diciamo questo perché, i rossoneri – oltre ad aver provveduto ai riscatti di Florenzi e Messias e al recente rinnovo di Tomori – sono riusciti a mettere le mani su alcuni giocatori come Origi e De Ketelaere (il tutto perdendo solamente Kessie). Nonostante tutto ciò però, il Milan è consapevole di quanto sia importante guardare al futuro ed è per questo che starebbe pensando a qualche altro futuro prospetto. A tal proposito, restano tanti gli osservati speciali ed uno di questi riconduce proprio al nome di Jakub Kiwior; attuale difensore dello Spezia.

Calciomercato Inter, il Milan mette Kiwior nel mirino: la situazione

Stando a quanto fatto presente recentemente da ‘Sky Sport’, il West Ham starebbe seriamente pensando di mettere le mani su Jakub Kiwior. Da qui infatti, gli inglesi sarebbero addirittura pronti ad offrire circa 12 milioni di euro. Nonostante questo, ad aver manifestato un ulteriore interesse nei confronti del giocatore – in questi ultimi tempi – ci ha già pensato anche e soprattutto il Milan. Diciamo questo poiché anche l’Inter lo tiene d’occhio e non è un caso che gli stessi nerazzurri debbano incominciare a guardarsi intorno, in quanto, i propri cugini rivali avrebbero espressamente chiesto allo Spezia di essere informati a proposito di eventuali – ed ipotetiche – future trattative; in modo tale da poterlo – quantomeno – provare a bloccarlo in vista di gennaio o giugno.