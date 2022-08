Casadei parte per Londra: “Prontissimo a cominciare”

Inter, Cesare Casadei in partenza verso Londra ha risposto alle domande dei giornalisti

Il giovane calciatore dell‘Inter Cesare Casadei, è stato ceduto al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus. Il giocatore della Primavera nerazzurra, è stato subito raggiunto da Sky Sport mentre si stava imbarcando dall’aeroporto di Linate per la sua nuova destinazione. Gli hanno subito domandato, se era emozionato in vista di questa grande avventura che lo attende in Inghilterra e lui ha risposto: “Sì molto. Sono prontissimo a cominciare. Sono sempre pronto“.

Il calciatore appare carico e sicuro del fatto suo, vedremo se sotto la guida di Tuchel e avendo compagni del calibro di Jorginho, Kanté e Kovacic, per citarne solo alcuni, riuscirà sia a crescere, che a trovare un po’ di spazio per dimostrare il suo valore, che nelle giovanili della squadra meneghina si è notato, ma la Premier League è tutta un’altra cosa.