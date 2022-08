Seconda giornata di Serie A: l’arbitro di Inter-Spezia

Designati gli arbitri della seconda giornata del campionato di Serie A. Ecco il direttore di gara del match fra Inter e Spezia



Sabato sera 20 agosto 2022 alle ore 20.45, l’Inter esordirà in questa stagione allo stadio Giuseppe Meazza contro lo Spezia. Per questa gara di campionato è stato designato l’arbitro Davide Ghersini, che sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Raspolini, mentre il quarto uomo sarà Santoro. In sala Var gli addetti saranno al Var Santini e l’Avar Guida.

Per il fischietto genovese è la seconda partita con i nerazzurri, il precedente fu proprio Inter-Spezia del 1 dicembre 2021 con vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 2-0 e polemiche per una spallata un po’ eccessiva di Lautaro Martinez ad Eric, che poteva portare all’espulsione del giocatore argentino. Per quanto riguarda lo Spezia, è la quarta designazione in serie A della giacchetta nera con la squadra ligure e i tre precedenti, con Torino, appunto Inter e Sassuolo, hanno sempre visto le ‘Aquile’ sempre sconfitte.