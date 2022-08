Torna per il derby: una buona e una cattiva notizia per Inzaghi

Dalle due alle tre settimane di stop, Inzaghi perde il centrocampista ma ritrova il difensore in vista del match di sabato sera contro lo Spezia

Una buona e una cattiva notizia per Inzaghi in vista della gara contro lo Spezia di sabato sera ma anche delle prossime sfide di campionato. La cattiva è l’infortunio di Mkhitaryan, per l’armeno – come recitava la nota ufficiale di ieri dell’Inter – “risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra” rimediato evidentemente nella gara col Lecce.

Il jolly di centrocampo, arrivato a parametro zero dalla Roma, sarà costretto ai box tra le due e le tre settimane. Dunque salterà probabilmente almeno tre partite, con il tecnico interista che spera di riaverlo – e così dovrebbe essere – a sua disposizione quantomeno per il derby col Milan del 3 settembre.

Inter, da Mkhitaryan a D’Ambrosio: il difensore rientra con lo Spezia

L’assenza di Mkhitaryan avrà senz’altro il suo peso, considerato che il 33enne nativo di Yerevan era ed è un prezioso jolly per Inzaghi, in primo luogo l’alternativa a Calhanoglu che al ‘Via del Mare’ non ha affatto brillato risultando tra i peggiori in campo. Per l’Inter e l’allenatore nerazzurro ci sono per fortuna anche buone notizie. Out in Salento, D’Ambrosio è tornato ad allenarsi con la squadra ieri nella prima seduta post riposo di Ferragosto. Il difensore ha smaltito il problema muscolare e quindi sarà arruolabile per la partita contro lo Spezia di mister Gotti, che alla prima giornata ha sconfitto l’Empoli fra le mura amiche.