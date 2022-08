Non c’è due senza tre: nuovo affare tra Inter e Chelsea

By

Lukaku, Casadei e ora forse un difensore. Si rafforza l’asse di calciomercato tra Inter e Chelsea. Ecco le ultime novità

Dopo Lukaku e Casadei, Inter e Chelsea potrebbe portare a termine un’altra operazione di calciomercato. Protagonista non Denzel Dumfries, che pure resta un obiettivo dei ‘Blues’, bensì un difensore che i londinesi sono disposti a lasciar partire.

Il nome è quello di Chalobah, centrale della Sierra Leone naturalizzato inglese che l’anno scorso ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Chelsea. Nella retroguardia a tre può giocare sia in posizione di centro-destra che al centro, stando a ‘The Athletic’ il ragazzo ha mercato in Serie A: oltre ai nerazzurri, è nel mirino di Roma e Milan, società anch’esse bisognose di un rinforzo per il pacchetto arretrato.

Calciomercato Inter, Chalobah nel mirino: la richiesta del Chelsea

Tuchelo stima molto Chalobah, ma al momento non può garantirgli grande impiego. Non a a caso le prime due giornate di Premier le ha guardate dalla panchina. Il Chelsea, stando a ‘Sky Sport’, vuole privarsene solo a titolo definitivo, mentre la dirigenza interista potrebbe muoversi solo con la formula del prestito secco più eventuale diritto di riscatto. Considerati gli ottimi rapporti con l’Inter, il club di Todd Boehly potrebbe aprire al prestito con opzione di acquisto. Da valutare semmai la volontà del calciatore, che magari preferirebbe una squadra in grado di garantirgli il posto da titolare. Il classe ’99 può rappresentare una sorta di ‘Piano B’ ad Akanji, senza dimenticare però Francesco Acerbi.