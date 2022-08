Vieri: “Lukaku è fisicamente una belva, con Lautaro Martinez forma una coppia perfetta”

Inter, giudizio lusinghiero di Cristian Vieri sul suo erede in nerazzurro Romelu Lukaku che insieme a Lautaro Martinez considera la coppia perfetta

L’ex attaccante dell’Inter Cristian Vieri, in nerazzurro dalla stagione 1999/2000 al 2005 con la bellezza di 199 presenze totali e 123 reti segnate, ha voluto dare il suo parere sul suo collega ed erede di reparto in nerazzurro Romelu Lukaku. In stile pagella di Maurizio Mosca dei tempi che furono, l’ex giocatori ha dato un giudizio su gioco di squadra, piede sinistro e colpo di testa del gigante belga e ha messo solo voti molto positivi per tutte e tre le categorie.

Queste le sue parole, inserite nel settimanale Sportweek della Gazzetta dello Sport: “Lukaku è fisicamente una belva, in Italia sposta gli equilibri. Grosso com’è, deve sempre allenarsi al massimo: ha bisogno di essere tirato a lucido per sprigionare la sua potenza e fare la differenza. Con Lautaro Martinez forma una coppia perfetta“.

In ogni caso il gioco di Simone Inzaghi non è quello di Antonio Conte, quindi, anche se l’intesa tra i due attaccanti nerazzurri è ottima, c’è da rivedere qualcosa nello schema e nel gioco dell’ex tecnico della Lazio per far diventare la coppia devastante come due anni fa.