Brozovic e l’addio choc all’Inter: “Prima che il mercato finisca”

Marcelo Brozovic è uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi. Mesi fa ha rinnovato il contratto fino a giugno 2026

Marcelo Brozovic è uno dei calciatori più importanti, forse il più importante in assoluto dell’Inter di Simone Inzaghi a punteggio pieno in Serie A dopo le prime due giornate.

Mesi fa il centrocampista croato ha rinnovato il suo contratto – allora in scadenza – fino a giugno 2026 con annesso aumento di stipendio fino a circa 7 milioni di euro netti che ha fatto e fa di lui il più pagato dell’intera rosa nerazzurra. Regista indispensabile, con caratteristiche quasi introvabili, il classe ’92 è considerato pressoché incedibile dalla società di viale della Liberazione. Con il prolungamento, peraltro, anche lo stesso numero 77 ha confermato di star bene a Milano e all’Inter, dove è appunto centralissimo nel progetto tecnico. In Inghilterra, invece, qualcuno è convinto che non sia così, che possa addirittura dire addio ai nerazzurri in questi ultimi giorni di calciomercato. Destinazione? Il Liverpool, che potrebbe essere alla ricerca di un rinforzo di spessore per la mediana dopo l’infortunio accorso all’ex Barcellona e Bayern Thiago Alcantara.

Calciomercato Inter, Brozovic al Liverpool: “Prima che il mercato finisca”

Intervistato da ‘Football Insider’, l’ex portiere di Leeds e Tottenham, oggi apprezzato opinionista, ha ‘consigliato’ a Klopp di affondare il colpo su Brozovic per rimpiazzare Thiago Alcantara: “Non sarebbe un acquisto facile, ma c’è ancora tempo. Sarebbe un affare. Se volessero, potrebbero comprarlo prima che il mercato finisca“, ha concluso.