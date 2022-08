Dzeko ‘tradisce’ l’Inter: proposta last-minute da brividi

Il centravanti bosniaco potrebbe lasciare l’Inter a sorpresa per sposare in extremis un club inglese che urge di un nuovo bomber

La sessione estiva di mercato si avvicina alla chiusura, con l’Inter che può vantare una rosa di tutto rispetto puntellata a dovere dalla dirigenza nelle ultime settimane. Non tutte le operazioni sono però ancora concluse: restano pendenti le uscite dei giovani Salcedo ed Agoumé, ma nelle ultime ore c’è un ulteriore sospetto relativo alla posizione di Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco sarebbe entrato nel mirino del Manchester United, sua prima rivale ai tempi del City, la quale avrebbe urgenza di chiudere per un bomber in attacco con Cristiano Ronaldo che sembra avviarsi all’uscio dei cancelli di Old Trafford. Non un’operazione semplice, per la quale i ‘Red Devils’ devono promettere un valido rimpiazzo all’Inter.

Calciomercato, United su Dzeko: Inter riluttante

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘calciomercatonews.com‘, lo United vorrebbe girare in prestito Anthony Martial con una suddivisione equa dell’ingaggio del rapido centravanti francese. Manca tuttavia quella dose di convinzione necessaria da parte della dirigenza nerazzurra affinché possa iniziare la fase di discussione tra le parti. L’Inter non avrebbe infatti grande interesse a liberarsi di Dzeko, naturale sostituto di Lukaku e uomo chiave degli schemi secondari di Inzaghi.