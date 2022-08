Acerbi e il trasloco all’Inter: Pastorello in sede

L’agente del difensore è appena arrivato presso la sede dell’Inter, contatto ravvicinato per discutere del papabile trasferimento dalla Lazio

Le voci di mercato delle ultime settimane sono state confermate questo pomeriggio dalla presenza di Federico Pastorello, agente del difensore centrale Francesco Acerbi, negli uffici della sede dell’Inter sita in Viale della Liberazione in Milano.

Oggetto dell’incontro con la dirigenza nerazzurra è la discussione sulle condizioni di ingaggio del calciatore in uscita dalla Lazio. Il suo arrivo potrebbe dunque porre fine alle altre due trattative parallele Akanji e Chalobah, prese in considerazione per completare l’organico a disposizione di Inzaghi per la corrente stagione sportiva.