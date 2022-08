Problemi per Inzaghi: è a rischio per la Lazio

Un nerazzurro resta ancora in dubbio per la trasferta con la Lazio. Ancor più fattibile a questo punto il suo rientro contro la Cremonese

Dopo aver dapprima espugnato il ‘Via del Mare’ ed in seguito aver messo lo Spezia ‘con le spalle al muro’, l’Inter di Simone Inzaghi, guarda ora solo ed esclusivamente alla trasferta con la Lazio ed è proprio a proposito di ciò che emergono importanti novità.

Non a caso, dopo aver dovuto obbligatoriamente rinunciare al match contro la squadra di Luca Gotti – per via di di un problema accusato alla caviglia poco prima della gara contro lo Spezia per l’appunto – la presenza di Raoul Bellanova con la Lazio è tutt’altro che scontata. Difatti, se l’ormai ex esterno del Cagliari non ha ancora esordito in campionato con la maglia dell’Inter, lo si deve certamente a questo piccolo problema di natura fisica. Proprio per questo, al momento – e stando anche a quanto riportato da ‘Tmw’ – la sua convocazione resta in bilico. Nel caso il classe ’00 non dovesse prendere parte alla trasferta di Roma, lo stesso Bellanova rientrerebbe a quel punto nella gara casalinga contro la Cremonese. Nonostante questo, le sue condizioni non preoccupano minimamente ed è per questo che lo stesso esterno ‘made in Italy’ è già sulla via del recupero.

Inter, tutti i numeri raccolti da Bellanova durante la passata stagione

Nonostante la sua giovane età, pur essendo di fatto alla sua prima vera e propria esperienza da titolare in Serie A, Raoul Bellanova, durante la passata stagione, è riuscito a raccogliere con indosso la maglia del Cagliari ben 31 presenze, condite tra l’altro da 1 rete e 2 assist. Numeri che non a caso, gli hanno consentito di accasarsi ‘in fretta e furia’ alla maglia dell’Inter ed è proprio per questo preciso motivo che l’esterno classe ’00 non vede l’ora di inaugurare questa nuova stagione assieme ai nerazzurri.