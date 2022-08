Pugno duro dell’UEFA: sanzione anche per l’Inter

Oltre 25 club finiscono sul banco degli imputati. Ecco la dura presa di posizione da parte della Uefa

Dopo aver esordito con due vittorie su due durante questa stagione, i nerazzurri, non fanno altro che rivolgere lo sguardo verso la trasferta di Roma, in programma il prossimo venerdì contro la Lazio, anche se, ci sono nuovamente altri problemi in dirittura d’arrivo.

Difatti, dopo essere stata perseguitata in passato – e tutt’ora tra l’altro – da alcuni problemi di natura economica, ecco che l’Inter di Simone Inzaghi, si ritrova nuovamente punto e accapo in questa vicenda. Diciamo questo perché, i nerazzurri, in passato, hanno già dovuto far fronte alla questione riguardante il fair-play finanziario e dopo essere arrivati a questo punto, ecco che la situazione resta tutt’altro che delle migliori.

I nerazzurri sono nei guai: ecco che la Uefa condanna l’Inter ed altri importanti club europei

Stando infatti a quanto riportato da ‘The Times’, è in arrivo una serie di sanzioni da parte della Uefa; rispettivamente nei confronti di oltre 25 club europei. Tra queste spiccano in particolare: Paris Saint-Germain, Marsiglia, Roma, Inter, Barcellona e Juventus (il tutto chiaramente per violazione delle norme sul Fair Play Finanziario fino al 2020-21). Proprio quest’ultime due però, a differenza di tutte le altre, sono le uniche che non avrebbero ancora discusso di un accordo con l’importante organo europeo. Ma non è finita qui, in quanto, nella seguente lista, ci sarebbero altre venti squadre sotto la lente d’ingrandimento, tra cui l’Arsenal. Da qui infine, emerge anche che sia Inter che Roma riceveranno alcune sanzioni con tanto di restrizioni sul mercato.