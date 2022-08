Meno di 10 milioni: ‘offerta’ per l’Inter dalla Premier

Roventi gli ultimi giorni di questo calciomercato estivo. Anche sul tavolo della dirigenza dell’Inter piovono offerte: tra queste spunta quella con protagonista l’ex Serie A

A dir poco roventi gli ultimi giorni di calciomercato estivo. Anche in casa Inter piovono offerte e per offerte intendiamo quelle di agenti e intermediari che cercano di piazzare i loro assistiti oppure calciatori, avendo un mandato, in cerca di una nuova sistemazione perché non rientranti nei piani del club con cui sono sotto contratto.

Andando nello specifico, in questi giorni pure a Marotta e Ausilio potrebbe essere stato offerto l’ex Serie A. Più precisamente l’ex Udinese e Napoli, Allan Marques Loureiro, noto a tutti come Allan.

All’Everton da due anni, ora il 31enne brasiliano è stato messo ai margini da Lampard. Non a caso nelle prime quattro partite stagionali ha collezionato solo una panchina, in tutto quindi zero minuti che valgono come una sentenza: i ‘Toffees’ non puntano più su di lui.

Calciomercato Inter, meno di 10 milioni per Allan

All’Inter è impossibile possa interessare, a meno di una partenza a centrocampo (Gagliardini piace sempre al Monza, ma zero offerte) al momento non in programma. Di certo Allan è stato proposto anche ad altre società del massimo campionato italiano, vedi la Roma così come la Lazio del suo ‘mentore’ Sarri, e il suo cartellino potrebbe costare meno di 10 milioni di euro dato che il contratto con gli inglesi scade a giugno 2023. Proprio per questo motivo, però, la formula del prestito sarebbe impraticabile. L’ingaggio da oltre 4 milioni netti potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per i nostri club.