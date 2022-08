Infortunio Bellanova: le ultime da Appiano

Inter, Mkhitaryan ancora a parte mentre per Bellanova non dovrebbero esserci problemi

Buone notizie arrivano da Appiano Gentile, dove la squadra di Simone Inzaghi si sta preparando per la difficile trasferta nella Capitale contro la Lazio, che si disputerà venerdì 26 agosto allo stadio Olimpico e valida per la terza giornata del campionato di serie A. Come ha riferito SkySport24, tutti i giocatori della rosa hanno partecipato alla seduta in gruppo ad esclusione di Mkhitaryan, che probabilmente dovrà saltare non solo la gara con la formazione di Maurizio Sarri, ma anche la seconda gara al Meazza contro la Cremonese, mentre potrebbe tornare disponibile per il derby.

Per quanto riguarda il neo arrivato Bellanova, il giocatore ha svolto lavoro differenziato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni e dovrebbe quasi sicuramente essere inserito tra i convocati per la prossima gara.

Un occhio di riguardo è stato poi dato a Marcelo Brozovic, che ha iniziato la preparazione un po’ più tardi a causa di un piccolo fastidio muscolare e che quindi non è ancora a pieno regime, ma dall’ultimo allenamento svolto è apparso che le sue condizioni cominciano ad essere quasi al top e sono in crescita. In ogni caso e per ogni evenienza, il buon Asllani è pronto a farlo rifiatare e a non farlo rimpiangere.