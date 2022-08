Champions League: al sorteggio a Istanbul saranno presenti due dirigenti nerazzurri

Inter, al sorteggio per i gironi di Champions League a Istanbul saranno presenti due dirigenti nerazzurri

Oggi nel tardo pomeriggio alle ore 18.00 a Istanbul, si svolgerà il sorteggio per i gironi della Champions League 2022/23. L’Inter è in terza fascia e rischia un girone molto impegnativo per non dire proibitivo, visto che tra le possibili 14 squadre di prima e seconda fascia ce ne sono molte da evitare assolutamente come Psg, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Barcellona, per citarne solo alcune.

Nella stessa situazione c’è anche il Napoli di De Laurentiis, mentre discorso diverso per Milan e Juventus che essendo rispettivamente in prima e seconda fascia possono prendere al massimo un super team e quindi giocarsi la qualificazione più ‘facilmente’. All’evento, in rappresentanza della squadra meneghina saranno presenti il vice-presidente Javier Zanetti e l’amministratore delegato Alessandro Antonello, nella speranza che la loro presenza porti un po’ di fortuna e possa capitare un girone ‘giocabile’ per i nerazzurri. Dopo il pastrocchio del sorteggio degli ottavi dello scorso anno, dove i nerazzurri prima vennero accostati all’Ajax e poi nella ripetizione al Liverpool, si spera che la cosa non succeda di nuovo anche questo pomeriggio.

In ogni caso la squadra di Simone Inzaghi durante la manifestazione, starà volando verso la Capitale in vista della gara di domani sera all’Olimpico contro la Lazio delle 20.45 e solo quando sarà arrivata a Roma conoscerà l’esito del sorteggio. Un girone abbordabile potrebbe mettere ulteriore entusiasmo alla squadra in vista di questo difficile incontro con la formazione di Maurizio Sarri, ma si spera che i calciatori nerazzurri non si lascino distrarre dalla prossima competizione europea e restino concentrati sul campionato.