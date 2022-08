Champions, Inzaghi carica: “Squadre forti ma daremo continuità al cammino”

L’Inter pesca due grosse avversarie nel proprio raggruppamento di Champions League ma non intimorisce Inzaghi

Con Bayern Monaco e Barcellona a fare da apripista e un più modesto Viktoria Plzen a seguire, l’Inter ha trovato pane per i suoi denti nel cammino della fase a gironi di Champions League 2022/2023.

Il sorteggio non ha tuttavia turbato il morale né abbassato le aspettative del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Con una nota sul proprio sito web, l’Inter ha infatti pubblicato il commento del piacentino: “La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l’Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno.”

L’Inter si riconfermerà dunque padrona del proprio destino anche contro avversarie temibili, in uno dei gironi più complessi di questa edizione. La qualità in rosa di certo non manca e saranno quantomai necessari 6 punti pieni contro la piccola Plzen, per assicurarsi di tenere testa alle altre due pretendenti al passaggio del turno.