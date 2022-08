Sorteggi Champions League: le possibili avversarie dell’Inter

Prende definitivamente forma il quadro delle squadre che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Le possibili rivali dell’Inter

Dopo aver assistito agli ultimi spareggi – che si sono disputati nella giornata di ieri – ecco che prende definitivamente corpo il quadro della prossima edizione di Champions League.

Difatti, ad aver avuto la meglio sulle proprie rivali, sono stati proprio: il Copenhagen, i Rangers ed infine la Dinamo Zagabria (tutte e tre rispettivamente in quarta fascia). E sarà quindi nella giornata di oggi – più precisamente alle 18 – che si incomincerà a far sul serio, in quanto, per quell’ora, è previsto proprio il sorteggio per la fase a gironi di Champions League. Da qui poi, tra le 32 squadre presenti in questa competizione, figurano anche ben quattro italiane; vale a dire: Juventus, Milan, Inter e Napoli. A dover avere la peggio quindi – almeno sulla carta – saranno probabilmente queste ultime due società, in quanto si ritrovano entrambe arruolate in terza fascia.

Sorteggio Champions League, le possibili avversarie dell’Inter: c’è anche il Napoli che incrocia le dita

Difatti, dopo essersi posizionati entrambi in terza fascia, Inter e Napoli si guardano ora attorno e sperano in un girone pressoché equilibrato. Non a caso, tra le corazzate principali – posizionate quindi in prima fascia – troviamo società come quelle di: Psg, Bayern, City e Real Madrid; fino ad arrivare alle restanti tre – in quanto il Milan da italiana non può arrivare a scontrarsi con altre italiane fino al termine degli ottavi – Porto, Ajax ed Eintracht. Preoccupano e non poco anche quelle di seconda fascia; tra le quali spiccano maggiormente: Barcellona, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid e Tottenham. Inzaghi e i suoi ora incrociano quindi le dita e sperano che il destino possa essere dalla loro parte (perlomeno in questa circostanza).

Di seguito la composizione delle quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Real Madrid (ESP, vincitrice Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, vincitrice Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

SECONDA FASCIA

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

TERZA FASCIA

Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

QUARTA FASCIA

Marseille (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (CZE)

Rangers (SCO)

Copenaghen (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)