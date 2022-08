Decisione finale in arrivo: fatta con l’Inter tra lunedì e martedì

Affare in dirittura d’arrivo. Ecco cosa filtra attualmente all’interno della sede dell’Inter

Dopo aver dovuto far fronte a qualche pesante cessione durante questi ultimi anni e a qualche telenovela estiva di troppo – vedasi la vicenda Skriniar – l’Inter di Simone Inzaghi guarda ora avanti e pensa a come porre del tutto fine ai propri problemi.

Proprio a proposito di ciò, è da tempo che i nerazzurri sono infatti alla ricerca di un centrale di difesa. Non a caso, in questi ultimi mesi, si è assai parlato di Nikola Milenkovic – pista che pian piano è poi andata scemando – ed è per questo che, dopo essere giunti a questo punto, i nerazzurri, hanno ora individuato più di qualche semplice candidato per la propria retroguardia. Tra questi, figurano in primis i nomi di: Akanji, Chalobah e Acerbi. Ecco qual è la situazione che incorre in casa Inter ad ora.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano l’affondo per Chalobah ma resta ancor più viva la pista Acerbi: la situazione

Dopo aver fatto quindi tutta questa serie di premesse, è doveroso dire che, nel caso in cui l’Inter – durante la fine di questo weekend – non avrà ancora ottenuto una minima apertura da parte del Chelsea al prestito con diritto per Trevoh Chalobah, sul quale si è tra l’altro prepotentemente inserito il Milan – e a meno di clamorosi risvolti positivi da parte del Borussia Dortmund per Akanj – i nerazzurri, a quel punto, chiuderanno una volta per tutte per Francesco Acerbi (tramite un’operazione che consiste nel prestito gratuito con tanto di diritto di riscatto). Tra lunedì e martedì, quindi, il classe ’88 può davvero diventare un giocatore della ‘Beneamata’; in quanto resta comunque lui il preferito di Simone Inzaghi.