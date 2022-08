DIRETTA Serie A, Lazio-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Lazio di Sarri nella terza giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita alla Lazio in una gara valida come secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A, primo scontro diretto tra due formazioni che parteciperanno alle competizioni europee.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quella al fotofinish ottenuta all’esordio in trasferta contro il Lecce e quella molto più convincente in casa contro lo Spezia per restare in testa alla classifica a punteggio pieno e provare a mettere già un po’ di pressione sulle altre pretendenti allo scudetto. Dall’altra i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro il Torino per operare il sorpasso in graduatoria sull’Inter. Lo scorso anno finì con una vittoria dei capitolini 3-1. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.