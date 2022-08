Ci siamo per Lazio-Inter: il focus sulla squadra di Sarri

E’ il giorno di Lazio-Inter. Le ultime sulla squadra guidata da Maurizio Sarri in vista del match coi nerazzurri

Dopo essersela vista dapprima con il Lecce ed in seguito contro lo Spezia, questa volta, gli attuali vice campioni d’Italia, se la vedranno direttamente contro la Lazio di Maurizio Sarri; ed è per questo che siamo sicuri che non mancherà alcuna sorpresa in questo match.

Difatti, mancano ancora poco meno di sette ore al calcio d’inizio di questa sera, in programma alle ore 20:45 fra Lazio ed Inter. Da qui poi, è doveroso dire che, seppur i nerazzurri arrivino da due vittorie consecutive, allo stesso modo, anche i biancocelesti si trovano in uno stato di forma più che soddisfacente, in quanto sono comunque riusciti a racimolare ben quattro punti tra la gara col Bologna e la trasferta di Torino. Nel frattempo, ecco il resoconto su quella che è stata la campagna acquisti messa a segno da Lotito & co.

Lazio-Inter, Inzaghi guarda avanti e mette in guardia i suoi: il punto sul mercato dei biancocelesti

Quella alla quale assisteremo oggi, sarà sicuramente una partita diversa rispetto a tutte le altre, in quanto, la squadra di Simone Inzaghi, troverà senz’alcun dubbio una Lazio più organizzata rispetto a quella dell’anno scorso. Facciamo questa precisazione perché, i biancocelesti, durante questa sessione di calciomercato, sono riusciti a porre fine ad alcune loro grossolane lacune (vedasi il reparto difensivo). Ed è per questo che, con gli innesti di: Romagnoli, Casale, Mario Gila, Luis Maximiliano e Provedel – per non parlare di quelli di Marcos Antonio e Vecino – Sarri ed il suo staff, stanno riuscendo di giorno in giorno a dare una vera e propria identità alla loro squadra (come già dimostrato in questo avvio di campionato).