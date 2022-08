Sarri perde un difensore: le ultime in vista dell’Inter

Sarri resta alle prese con qualche intoppo dei suoi. Le novità in vista del match di questa sera con l’Inter

Dopo aver ormai gettato quelle che sono le proprie basi durante la passata stagione, Maurizio Sarri e i suoi, una volta arrivati a questo punto, non fanno altro che guardare al futuro e pensare al prosieguo di questo campionato.

In tal senso, ecco che il tecnico biancoceleste e i suoi, indirizzano il proprio sguardo unicamente verso il match di questa sera, in programma con l’Inter alle ore 20:45 in quel dell’Olimpico. Ed è proprio da qui che emergono importanti novità, in quanto, chi più chi meno, dovrà inevitabilmente rinunciare a qualche suo giocatore. Seppur quindi, Simone Inzaghi, dovrà necessariamente rinunciare ad Henrikh Mkhitaryan – e da qui inoltre il tecnico piacentino stia seriamente pensando alla mossa Gagliardini dal 1′ – d’altra parte, anche Maurizio Sarri dovrà inevitabilmente fare a meno di un suo giocatore; vale a dire Manuel Lazzari.

Lazio-Inter, out Lazzari per febbre. Si scalda già Hysaj: le possibili mosse di Sarri

Dopo aver svolto da titolare – durante questa mattinata – le ultime prove tattiche in quel di ‘Formello’, Elseid Hysaj si candida a tutti gli effetti per una maglia da titolare in vista della gara di questa sera con l’Inter. Tutto questo, è però dovuto alla pesante assenza di Manuel Lazzari, in quanto l’esterno ‘made in Italy’, durante queste ultime ore, è rimasto alle prese con la febbre. Da qui poi, oltre all’esclusione eccellente di Luis Alberto – il tutto per scelta – Maurizio Sarri va verso l’inserimento di Pedro dal 1′; assieme a Mattia Zaccagni e Ciro Immobile.