Champions League: ecco le favorite secondo i bookmaker

Inter, sorteggi Chanmpions ecco l’analisi dei bookmaker sui gironi delle italiane e sulle favorite alla vittoria finale

Giovedì si sono svolti i sorteggi della Champions League 2022/23. Naturalmente, non potevano mancare le quote dei bookmaker sulle squadre partecipanti e sulla favorita per la vittoria finale. Ma andiamo con ordine e iniziamo ad analizzare i gironi delle italiane, che vedono la Juventus in un gruppo in cui, a parte il Psg, le altre avversarie non sembrano poterla impensierire più di tanto per la qualificazione agli ottavi, trattandosi di Benfica e Maccabi Haifa, come prospettato anche dal sito di scommesse Snai.

Sorteggio positivo anche per il Milan, anche grazie al fatto di essere in prima fascia, che ha pescato Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, con buone chance di passare anche come prima.

Per quanto riguarda l’Inter finita, come si temeva, in un girone difficile con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, sarà durissima qualificarsi agli ottavi.

Girone tosto anche per il Napoli, che troverà sul suo cammino per il passaggio agli ottavi Ajax, Liverpool e Glasgow Rangers.

Per quanto riguarda le quote sulla vittoria finale della competizione, in questo momento gli analisti vedono favorito il City del buon Guardiola dato a 3,5 quindi il Psg a 5, il Liverpool a 6 e il Bayern Monaco a 7. I campioni uscenti del Real Madrid per il momento sono quotati a 10, mentre a 15 troviamo Tottenham, Barcellona e Chelsea.

E le italiane? La prima ‘favorita’ è la Juventus data a 25, quindi il Milan a 33, l‘Inter a 40 e il Napoli addirittura a 100.

Come ogni anno le formazioni italiane ‘partecipano’ alla Champions più per mere questioni economiche, ma senza grandi velleità di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie, con l’obiettivo primario di passare il girone e poi magari sperare in un avversario ‘giocabile’ negli ottavi di finale.