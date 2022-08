Lautaro lancia un messaggio all’Inter: l’appello del ‘Toro’

Lautaro Martinez suona la carica e prova a lanciare un appello ai propri compagni di squadra. Ecco il messaggio del ‘Toro’

Reduce dall’aver disputato un’altra prova di carattere e di grande spirito di sacrificio, Lautaro Martinez, mette in guardia i propri compagni e prova a dare la giusta carica in vista dei prossimi impegni.

Difatti, dopo aver messo a segno ben due marcature di fila – dapprima contro lo Spezia ed in seguito contro la Lazio – l’attuale centravanti dell’Inter, rivolge il proprio sguardo già in vista della Cremonese ed in particolare verso il Milan ed il Bayern Monaco. Diciamo questo perché, nella giornata di oggi, Lautaro Martinez, ha subito provveduto a pubblicare un post sul proprio profilo Instagram; lanciando di fatto un messaggio a tutti i tifosi nerazzurri ed in particolare verso i propri compagni.

Inter, Lautaro suona la carica a tutto l’ambiente nerazzurro: “Dobbiamo guardare avanti e correggere i nostri errori”

Non a caso, dopo essere usciti pesantemente sconfitti per 3-1 in quel dell’Olimpico contro la Lazio, l’Inter, ha nuovamente bisogno di rimettersi in carreggiata e di guardare quindi in vista dei prossimi impegni. Non a caso, uno dei primi ad aver fatto tutto ciò, è stato proprio Lautaro Martinez, il quale, durante queste ultime ore, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, con tanto di didascalia; la quale recita: “Testa alta perché si dà tutto. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare per correggere gli errori e guardare avanti tutti insieme, perché c’è ancora tanta strada da fare”.