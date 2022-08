La rifondazione è iniziata: assalto a Bastoni

Il Manchester United è in piena rifondazione con l’arrivo di ten Hag, la vicenda Ronaldo ancora aperta e tanto altro da definire. Per il futuro, auspicando un ritorno in Champions, i ‘Red Devils’ potrebbero anche pensare ad un interista

Mentre l’Inter in Serie A punta allo scudetto e in Champions spera di far bene in un girone proibitivo, ci sono altre big del calcio europeo che hanno molti più punti interrogativi e domande a cui rispondere. Una di queste è il Manchester United, che vive una fase di totale rifondazione, senza Champions League, e con la squadra affidata ad un nuovo tecnico come Erik ten Hag, che punta ad ottenere i risultati attraverso il gioco.

I ‘Red Devils’ stanno però attraversando una fase calda e complicata, considerando anche il caso aperto relativamente a Cristiano Ronaldo. I risultati per ora sono molto altalenanti e il percorso da compiere è ancora lunghissimo. Il Manchester però non demorde e prova a programmare, anche sul mercato, tra presente e futuro.

Calciomercato Inter, Bastoni per il futuro dello United: il Manchester può cambiare difesa

United in rifondazione: con ten Hag in panchina dovrà quanto meno tornare in Champions League come obiettivo minimo, anche se non sarà semplice. Intanto anche lo stesso tecnico olandese, dopo una prima fase di fiducia, si è reso conto che Harry Maguire vive una fase di totale involuzione della propria carriera tra errori e disattenzioni, e quindi potrebbe essere messo maggiormente in discussione.

Se così fosse, con un eventuale ritorno in Champions, il Manchester potrebbe fare un altro colpo importante in difesa nell’estate del 2023, per continuare la propria rivoluzione anche tecnica: in questo senso potrebbe riprendere quota l’idea Bastoni che è giovane in piena linea con le idee di ten Hag ed ha un valore di mercato sui 60 milioni. L’Inter questa estate ha deciso chiaramente di non muoverlo, ma tra un anno con possibili necessità di monetizzare si potrebbe prestare orecchio ad eventuali proposte che per ora restano solamente meno che ipotesi.