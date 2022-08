Mancino e di prospettiva: l’Inter ‘sfida’ la Roma per il talento brasiliano

L’Inter guarda al futuro e prova a pescare in Brasile. C’è però anche la Roma sul giocatore

Dopo aver svolto una campagna acquisti più che soddisfacente – e con un budget irrisorio tra l’altro – l’Inter di Simone Inzaghi prova ora a guardare al futuro e a pescare direttamente in America.

Diciamo questo perché, dopo aver portato a termine gli affari riguardanti: Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, i nerazzurri, restano a caccia di un centrale da tener d’occhio in ottica futura. Tra i tanti osservati speciali, c’è anche il nome di Natan; attuale difensore dei Red Bull Brigantino. Il brasiliano, dopo aver raccolto 29 presenze durante la passata stagione – condite tra l’altro da 3 gol e 1 assist – è riuscito ad attirare su di se l’attenzione di alcuni club italiani; e resta quindi uno dei principali profili da tenere sotto osservazione in ottica futura.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Natan: su di lui c’è anche la Roma

Dopo aver dato prova di tutte quelle che sono le sue qualità durante la scorsa annata, Natan è riuscito nell’intento di farsi corteggiare da alcuni club europei come quelli di Roma e Inter. Tra questi però, c’è anche e soprattutto il Verona di Gabriele Cioffi. Non a caso poi, per via delle sue indiscutibili doti, il classe ’01 resta anche nei radar dei nerazzurri e ha quindi una valutazione che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro.