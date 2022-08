Oltre un mese di stop, salta due gare di Champions

Il giocatore va ko e dovrà quindi fare a meno delle prime due gare della fase a gironi di Champions League

Dopo aver già disputato ben tre partite in questa nuova stagione, l’Inter rivolge il proprio sguardo al futuro e così facendo strizza l’occhio verso i prossimi impegni; sia di campionato che di Champions League.

Difatti, dopo essersi scontrati dapprima contro il Lecce ed in seguito con Spezia e Lazio, gli attuali vice campioni d’Italia, intendono ora ripartire da quanto di buono hanno fatto; e così facendo, se la vedranno non soltanto con Cremonese e Milan, ma anche con il Bayern Monaco nel prossimo 7 settembre. Match che darà quindi il via a quella che sarà la nuova edizione di Champions League per i nerazzurri. Nel frattempo però, ecco che emergono alcune novità a proposito di una delle avversarie dell’Inter in questa massima competizione europea.

Champions League, guai in arrivo per il Viktoria Plzen: Kliment va ‘ko’ e non ci sarà contro l’Inter

Dopo essere riuscita a qualificarsi alla prossima edizione di Champions League, il Viktoria Plzen – almeno per le prime due partite – dovrà fare a meno di Jan Kliment. Tutto questo perché, il centravanti, durante il match che ha certificato grazie ad una sua rete la qualificazione del club alla fase a gironi – più precisamente contro il Qarabag – ha rimediato un serio infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere fuori per le prossime quattro-sei settimane. E dopo aver preso atto di tutto ciò quindi, ecco che il classe ’93 non potrà essere a disposizione del proprio tecnico Michal Bílek né contro il Barcellona e nemmeno contro l’Inter.