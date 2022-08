Gosens ‘scaricato’: affondo Inter per il sostituto

Il Bayer Leverkusen si fa avanti per Gosens. Ecco che l’Inter prova già a mettere nel mirino il suo eventuale sostituto

Dopo aver preso atto di quelle che sono state le sue ultime prestazioni in maglia nerazzurra, ad ora, è tutt’altro che certa la permanenza di Robin Gosens a Milano; in quanto, durante queste ultime ore, si è anche fatto avanti il Bayer Leverkusen per lui.

Difatti, dopo che i tedeschi si sono fatti avanti per l’attuale laterale sinistro dell’Inter, gli stessi nerazzurri, hanno già mosso i primi passi per il suo eventuale sostituto. Tutto questo, pur di non farsi trovare impreparati in queste ultime ore di calciomercato. Altrettanto chiaro che – come già fatto presente – seppur l’esterno tedesco possa pensare di ‘gettarsi’ in questa sua nuova possibile avventura, viene difficile pensare che Marotta e i suoi – a due giorni dalla fine di questa finestra di mercato estiva – possano pensare di far partire così facilmente il proprio numero 8 ed è proprio per questo che Inzaghi e i suoi avrebbero già sondato il terreno per Borna Sosa.

Calciomercato Inter, i nerazzurri ci provano per Borna Sosa: la situazione

Dopo aver preso atto di quella che è la situazione riguardante Robin Gosens ed il Bayer Leverkusen, ecco che – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – l’Inter, in queste ultimissime ore, ha già fatto trapelare alla corte dello Stoccarda, un’offerta di prestito oneroso – con tanto di diritto di riscatto – per Borna Sosa. Il classe ’98, è infatti reduce da una stagione nella quale è riuscito a totalizzare ben 2 gol e addirittura 9 assist – il tutto collezionando 30 presenze effettive – ed è per questo che è stato messo nel mirino dell’intera dirigenza nerazzurra. Attesi nuovi sviluppi.