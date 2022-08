Gosens sempre più un ‘caso’: via libera all’addio

Gosens resta ancora un rebus. Nel frattempo un altro importante club europeo si fa avanti. La situazione

Dopo essersi presentato ai suoi nuovi tifosi in quel dell’ormai scorso gennaio, Robin Gosens, ad ora, non è ancora riuscito a dare una vera e propria dimostrazione di tutte quelle che sono le sue qualità, ed è proprio per questo, che incominciano a prendere forma nuove ed eventuali ipotesi.

Difatti, dopo aver dovuto far fonte a qualche infortunio di troppo durante questa sua avventura trascorsa a Milano sin qui, è chiaro che Robin Gosens – ad ora – non è ancora riuscito ad ambientarsi al meglio all’Inter; proprio come testimoniano le sue sole 12 presenze raccolte (condite tra l’altro da 1 rete e 1 misero assist). Come se tutto questo non bastasse, anche in seguito ad alcune voci di mercato e al suo attuale rendimento – tutt’altro che soddisfacente – Simone Inzaghi, non concederà all’esterno tedesco una chance dal 1′ neppur contro la Cremonese e sarà così che sull’out di sinistra figurerà – probabilmente – Matteo Darmian. Nel frattempo, in tutto questo, il Bayern Leverkusen, prova a fare più di un semplice sondaggio per l’ormai ex esterno dell’Atalanta.

Calciomercato Inter, il Bayer Leverkusen ci prova per Gosens: la situazione

Difatti, dopo aver preso atto di tutto ciò – e stando anche a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, il Bayer Leverkusen sta facendo un tentativo in extremis per Robin Gosens (trattasi di un sondaggio chiaramente ad ora). Da qui poi, è doveroso dire che la seguente destinazione, resta comunque parecchio apprezzata dal ragazzo; anche se i tempi, restano molto ristretti per poter pensare che l’affare possa andare a buon fine. In tutto ciò inoltre, l’Inter avrebbe anche il problema di dover trovare il suo eventuale sostituto.